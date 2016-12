Forex, euro solido su domanda sovrana, ignora smentita Efsf

NEW YORK, 19 ottobre (Reuters) - Procede sostenuta la valuta unica europea sulla piazza Usa, saldamente ioltre 1,38 dollari e in prossimità dei massimi intraday grazie all'interesse di investitori sovrani.

Il mercato valutario sembra invece mettere in secondo piano la smentita circa un'intesa già raggiunta per il potenziamanto del fondo salva-Stati in vista del consiglio Ue di domenica.

Il cross euro/dollaro tocca sugli schermi Reuters in picco intraday di 1,3869, arrivando ad accelerare di quasi un punto percentuale rispetto alla chiusura di ieri.

"Il mercato sta dando ai politici europei il beneficio del dubbio... è difficile pensare che dal vertice Ue non emerga finalmente qualcosa di concreto" commenta Steven Staywell, strategist Bnp Paribas.

ORE 15,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3810/15 1,3738 DOLLARO/YEN 76,75/80 76,80 EURO/YEN 106,00/02 105,50 EURO/STERLINA 0,8727/29 0,8746 ORO SPOT 1.657,29/30,51 1.658,64/59,64

