Forex, euro resta debole su dlr, pesano dichiarazioni Schaeuble

NEW YORK, 17 ottobre (Reuters) - Euro in deprezzamento sul dollaro dopo che nella prima parte della seduta la valuta unica si era portata sui massimi dell'ultimo mese nei confronti del biglietto verde.

Le dichiarazioni di questa mattina del ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble - che hanno raffreddato le aspettative di un accordo definitivo per il superamento della crisi debitoria nel corso vertice europeo del 23 ottobre - hanno spinto il cambio euro/dollaro dal massimo di 1,3914 a metà mattinata fino al minimo di seduta di 1,3736 delle 16,30, con quotazioni che si confermano deboli nella seconda parte del pomeriggio .

La frenata dell'euro potrebbe essere tuttavia di breve entità, a detta degli operatori, grazie ai movimenti tecnici che continueranno a sostenere la divisa europea nel breve termine, a ricopertura delle pesanti posizioni ribassiste aperte nelle recenti settimane.

"Continuo a pensare che il momento sia piuttosto favorevole all'euro e al rischio in generale" spiega Brad Bechtel di Faros Trading. "Per quanta incertezza ci possa ancora essere intorno a quello che alla fine uscirà dalla zona euro, siamo infinitamente più vicini a qualcosa di concreto di quanto non siamo stati nelle ultime numerose settimane".

ORE 17,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3763/66 1,3884 DOLLARO/YEN 76,77/81 77,10 EURO/YEN 105,67/70 107,07 EURO/STERLINA 0,8725/27 0,8773 ORO SPOT 1.679,19/80,00 1.678,53/90,25

