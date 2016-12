Forex, euro ben impostato su dlr, estende rialzo dopo dati Usa

NEW YORK, 14 ottobre (Reuters) - Euro sostenuto nella seduta odierna, capace di riavvicinarsi, anche se brevemente, ai massimi di giornata sul dollaro dopo i dati sulle vendite al dettaglio negli Usa, tornate a salire in settembre, dell'1,1% contro attese per un +0,7%, supportando l'appetito per il rischio degli operatori.

La valuta unica continua d'altra parte a godere di una situazione di cauto ottimismo relativamente alla possibilità che i leader politici europei si stiano avvicinando all'accordo su un ampio piano per la gestione della crisi debitoria.

Le abbondanti ricoperture, insieme agli acquisti di carta italiana e spagnola da parte della Bce - riportati questa mattina dagli operatori - hanno contribuito a dare sostegno all'euro che, nonostante il rallentamento seguito al declassamento del rating sovrano della Spagna di ieri, si appresta a realizzare l'apprezzamento settimanale più sostanzioso dallo scorso mese di gennaio.

Dopo un minimo di seduta nella notte a 1,3720 l'euro/dollaro è rapidamente tornato a recuperare spingendosi, a metà mattinata, fino al picco di 1,3826.

"La speranza (di un accordo) è stato l'elemento di traino per tutta la settimana e man mano che il G20 si avvicinava il mercato ha cercato dettagli su quello che sarebbe potuto arrivare" spiega Derek Halpenny di Bank of Tokyo-Mitsubishi.

Oggi e domani a Parigi si tiene il vertice dei ministri finanziari e dei banchieri centrali del G20: un appuntamento da cui non sono attese novità di rilievo ma che viene visto come l'occasione per nuovi progressi verso l'elaborazione dell'ossatura di un piano anti-crisi, in tempo per il summit europeo del prossimo 23 ottobre, che a sua volta anticipa il meeting G20 del 3 novembre.

ORE 14,44 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3802/03 1,3772 DOLLARO/YEN 77,07/10 76,86 EURO/YEN 106,40/43 105,87 EURO/STERLINA 0,8746/51 0,8739 ORO SPOT 1.677,99/79,00 1.666,20/67,20

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia