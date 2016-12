Forex, euro poco mosso su dlr, cauto ottimismo su piano anticrisi

LONDRA, 14 ottobre (Reuters) - Euro poco mosso questa mattina, sostenuto da un cauto ottimismo sulla possibilità che i leader europei siano vicini all'accordo su un vasto piano per la gestione della crisi debitoria.

E nonostante il rallentamento odierno, la valuta unica resta prossima a registrare il maggior apprezzamento settimanale dallo scorso gennaio, aiutata da un abbondante flusso di ricoperture.

Oggi parte a Parigi il vertice dei ministri finanziari e dei banchieri centrali del G20, da cui il mercato non si aspetta particolari novità concrete, ma che viene visto come l'occasione per procedere verso l'elaborazione dell'ossatura di un accordo generale, in tempo per il summit europeo del prossimo 23 ottobre, che a sua volta anticipa il meeting G20 del 3 novembre.

Il clima di relativa fiducia ha permesso all'euro/dollaro di risalire dal minimo di seduta di 1,3720 toccato nella notte a seguito del declassamento del rating sovrano spagnolo ad opera di S&P - ad AA- da AA con outlook negativo - con il cambio che attorno alle 8,00 italiane si è riportato sopra quota 1,38 salvo poi ritracciare parzialmente a metà mattinata.

Sulla settimana l'euro può vantare finora un movimento di apprezzamento sul biglietto verde di circa il 2,8%, anche se gli operatori mettono in guardia sul rischio di delusione delle aspettative sui progressi della strategia anti-crisi.

"Vediamo molto ottimismo sul mercato, ci sono diverse promesse di sviluppare una soluzione globale e sostenibile alla crisi del debito europea. Abbiamo visto stanotte, dopo che la Spagna è stata declassata, che non c'è stato un impatto duraturo sull'euro", spiega l'analista di Commerzbank Lutz Karowitz. "Tuttavia riteniamo che il rischio di un'inversione della direzione dell'euro/dollaro sia piuttosto alto. Livelli attorno a 1,30-1,33 sarebbero più giustificati dal punto di vista fondamentale, anche se è difficile dire quando l'umore del mercato cambierà".

ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3791/96 1,3772 DOLLARO/YEN 76,95/98 76,86 EURO/YEN 106,15/20 105,87 EURO/STERLINA 0,8745/49 0,8739 ORO SPOT 1.677,49/78,50 1.666,20/67,20

