Dollaro stabile a Londra, attenzione puntata su dati lavoro Usa

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - Il dollaro è sostanzialmente stabile nei confronti di un paniere delle principali valute .DXY negli scambi europei.

Il biglietto verde ha perso terreno ieri in una giornata caratterizzata da importanti tagli dei tassi di interesse da parte di varie banche centrali in Europa e Nuova Zelanda, visti da alcuni com un passo positivo per allontanare i peggiori effetti della recessione.

L'attenzione oggi comunque è focalizzata sugli Stati Uniti, dove alle 14,30 italiane verranno pubblicati i dati sul mercato del lavoro.

ORE 9,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2763/65 1,2787

DOLLARO/YEN JPY= 92,10/15 92,26

EURO/YEN EURJPY= 117,55/60 117,99

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8678/83 0,8711

ORO SPOT XAU= 769,40/1,40 767,30