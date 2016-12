Euro/dlr poco variato, mercato nervoso per entità taglio Fed

LONDRA, 30 gennaio (Reuters) - L'euro è poco variato nelle contrattazioni europee rispetto al dollaro, mentre è in leggero calo contro lo yen.

Il mercato è in attesa della decisione della Fed sui tassi stasera alle ore 20,15 italiane, anche se gli investitori hanno ridotto le loro aspettative di un taglio molto aggressivo dopo i dati di ieri più forti delle attese.

La scorsa settimana la Fed aveva già ridotto di 75 punti base il tasso dei Fed fund, ora al 3,50%. Il mercato oggi è incerto tra un altro taglio di 25 o uno di 50 punti base e scommette 3 a 4 per il secondo.

In generale il mercato è nervoso e guarda all'andamento delle borse europee, per il momento volte al ribasso.

Ci sono, inoltre, preoccupazioni per lo stato di salute del settore finanziario dopo che Ubs ha reso noto di altre svalutazioni per oltre 4 miliardi di franchi svizzeri legate ai mutui subprime.

L'oro spot ieri a New York ha toccato un nuovo massimo storico a 933,10 dollari all'oncia sulle attese di un taglio aggressivo dei tassi Usa e sul persistere dei timori per l'offerta di metallo giallo dal Sud Africa. Oggi è in leggero calo in apertura delle contrattazioni europee.

ORE 10,00 CHIUSURA 29/1

EURO/DOLLARO EUR= 1,4759/62 1,4775

DOLLARO/YEN JPY= 106,58/61 107,05

EURO/YEN EURJPY= 157,32/35 158,23

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7425/28 0,7425

ORO SPOT XAU= 921,60/2,50 928,60/29,30