Dollaro guadagna terreno su euro dopo ordini beni durevoli Usa

NEW YORK, 29 gennaio (Reuters) - Nelle prime battute sulla piazza newyorchese il dollaro si rafforza nei confronti dell'euro, dopo che dal rapporto sugli ordini di beni durevoli in Usa è emerso un incremento superiore alle attese degli analisti in dicembre.

Intorno alle 14,40 la moneta unica viene scambiata in calo dello 0,15% sulla divisa statunitense a 1,4764 dollari, dai 1,4771 antecendenti il dato.

Alla stessa ora il biglietto verde guadagna terreno anche nei confronti della divisa giapponese, attestandosi a 107,12 yen rispetto ai 106,94 precedenti il report.

ORE 14,40 CHIUSURA 28/1

EURO/DOLLARO EUR= 1,4764/48 1,4785

DOLLARO/YEN JPY= 107,12/16 106,85

EURO/YEN EURJPY= 158,14/16 157,98

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7431/33 0,7451

ORO SPOT XAU= 924,50/5,40 927,50/28,20