Euro prosegue storno da record, reagisce a Bonello, attende Ifo

LONDRA, 24 aprile (Reuters) - L'euro apre le contrattazioni europee estendendo il calo della seduta precedente contro il dollaro, con gli investitori che sono in attesa dell'indice IfO, dato chiave oggi sullo stato di salute dell'economia tedesca. Per l'indicatore è atteso un leggero calo a 104,3 dal 104,8 di marzo.

Un leggero recupero dell'euro si è visto in relazione ai commenti di Michael Bonello, membro del consiglio direttivo della Bce e a capo della banca centrale maltese. Bonello ha sottolineato che l'inflazione nella zona euro è peggiorata più di quanto stimato dallo staff della Bce, che gli effetti di secondo livello sull'inflazione stanno arrivando e che le previsoni della Bce di un calo dell'inflazione nel 2009 non si materializzeranno. il banchiere centrale ha detto, però, di non credere che qualcuno alla Bce stia considerando tassi più alti.