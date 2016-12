Dollaro sotto pressione in avvio Londra, minimi su euro dopo Pmi

LONDRA, 22 febbraio (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese il biglietto verde si conferma sotto pressione nei confronti delle principali controparti, scivolando ai minimi di seduta e delle ultime due settimane contro euro dopo la prima lettura dell'indagine Pmi.

Gli ultimi deludenti dati macro dagli Usa hanno cementato la prospettiva di nuove riduzioni del costo del denaro da parte di Federal Reserve già il mese prossimo.

Sul fronte macro la stima flash del Pmi della zona euro fotografa per febbraio un risultato perfettamente in linea alle attese nel caso del settore manifatturiero ma molto superiore al previsto per quanto riguarda i servizi, i cui numeri riducono potenzialmente le aspettative di allentamento di politica monetaria anche da parte Bce.

ORE 10,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4845/46 1,4810

DOLLARO/YEN JPY= 107,21/24 107,39

EURO/YEN EURJPY= 159,11/13 159,03

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7546/49 0,7542

ORO SPOT XAU= 947,20/8,10 944,30/5,10