Dollaro in recupero su yen dopo trimestrale Bank of America

NEW YORK, 21 luglio (Reuters) - Il dollaro è in leggero recupero sullo yen dopo che Bank of America (BAC.N: Quotazione) ha diffuso i risultati per il secondo trimestre migliori delle attese, stemperando le preoccupazioni relative allo stato di salute del settore finanziario americano.

Intorno alle 15,50 la valuta americana sale dello 0,11% sullo yen e viene scambiata a 107,04/07 yen JPY=. Poco mosso il cambio euro/dollaro EUR=, con la moneta unica che sale dello 0,03% a 1,5839/40 dollari

L'oro spot XAU= ha perso quasi 8 dollari da stamattina, quando ha toccato i 968,25 dollari l'oncia, mentre adesso scambia a 960,00/1,00.

L'atteggiamento nei confronti del biglietto verde resta cauto, in attesa di altre trimestrali a partire da quella di Wachovia WB.N, domani, con gli investitori che continuano a seguire con attenzione il piano di salvataggio di Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N.

ORE 15,50 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,5839/40 1,5836 DOLLARO/YEN JPY= 107,04/07 106,93 EURO/YEN EURJPY= 169,51/55 169,35 EURO/STERLINA EURGBP= 0,7941/43 0,79335 ORO SPOT XAU= 960,00/1,00 954,30/6,30