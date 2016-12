Euro segna il massimo sulla sterlina dopo dati britannici deboli

LONDRA, 2 gennaio (Reuters) - L'euro segna il massimo di seduta sulla sterlina dopo la diffusione di dati britannici deboli.

I dati mostrano che il mercato immobiliare britannico resta in una siturazione terribile in novembre, con il numero di mutui approvati in calo a 27.000 unità, il record negativo dal 1999.

L'indice relativo al Pmi, inoltre, ha segnato 34,9 in dicembre, solo poco più rispetto al record negativo di novembre a 34,5. Un sondaggio di Banca d'Inghilterra prevede una ulteriore riduzione della disponibilità di credito alle famiglie.

L'euro EURGBP= ha segnato il massimo di seduta a 95,99 pence dopo la diffusione dei dati.

La sterlina ha anche ampliato le perdite sul dollaro scambiando in ribasso dello 0,5% a 1,4543 dollari.

"La fiducia per la sterlina è molto bassa. Il dato relativo al Pmi è migliorato ma aveva segnato il record negativo nella scorsa previsione", ha detto un analista monetario.

ORE 11,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3947/50 1,3991

DOLLARO/YEN JPY= 91,19/23 90,72

EURO/YEN EURJPY= 127,20/28 127,01

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9580/84 0,9540

ORO SPOT XAU= 872,60/4,60 880,15/84,15