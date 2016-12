Yen balza sul dollaro su timori credito, M&A di fine anno

NEW YORK, 20 dicembre (Reuters) - Lo yen sale sul dollaro, sostenuto dalla crescente percezione che il peggio sulla crisi del mercato dei mutui subprime debba ancora arrivare, dopo che Bear Stearns BSC.N ha registrato oggi la prima perdita trimestrale.

La valuta giapponese si rafforza anche sulla scia dell'aumento dei tassi di interessa in Cina, così come grazie alla febbre da acquisizioni in Giappone, a seguito della battaglia per rilevare Daito Trust Construction Co.

La liquidità è in calo in vista delle vacanze natalizie e ciò esaspera i movimenti dei prezzi, secondo gli analisti.

"C'è una crescente percezione che il peggio non sia ancora conosciuto e che altro possa emerge. Ci attendiamo un forte balzo dello yen", osserva un broker.

A New York, il dollaro è in calo dello 0,2% a 113,08 yen dopo avere raggiunto un minimo di seduta a 112,92. L'euro cede lo 0,4% a 162,30 yen.

ORE 15,50 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4346/48 1,4375

DOLLARO/YEN JPY= 113,06/30 113,41

EURO/YEN EURJPY= 162,19/2 163,01

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7220/07 0,7194

ORO SPOT XAU= 797,35/8,05 801,90/2,70