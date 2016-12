Euro forte su dollaro ancora sotto pressione in apertura Europa

LONDRA (Reuters) - L'euro si mantiene forte sul dollaro in apertura dei mercati europei, con un rialzo di oltre lo 0,2% rispetto alla chiusura Usa di ieri. La valuta Usa resta sotto pressione per i rinnovati timori relativi all'economia statunitense supportati da deboli indicatori macro, come l'apertura dei nuovi cantieri precipitata al minimo dei 17 anni.