Forex, dollaro prosegue forte contro euro e yen dopo sussidi Usa

NEW YORK, 1 ottobre (Reuters) - Il dollaro si mantiene in rialzo contro l'euro nel primo pomeriggio dopo dati che hanno mostrato una crescita superiore alle attese delle richieste di sussidi di disoccupazione statunitensi, alimentando la prospensione verso investimenti relativamente più sicuri come il biglietto verde.

Già in mattinata l'euro era stato penalizzato dalle parole del commissario agli Affari Economici e Monetari Joaquin Almunia, secondo cui l'Eurogruppo discuterà l'apprezzamento della moneta unica prima dell'incontro dei ministri delle Finanze del G7 sabato a Istanbul.

I commenti di Almunia fanno seguito a varie dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana da responsabili delle finanze di tutto il mondo, che evidenziavano un disagio per la forza delle loro valute rispetto al dollaro. La moneta Usa negli ultimi sei mesi ha perso circa il 10% contro un paniere delle principali divise.

Sull'euro in seduta hanno anche pesato i dati sulle vendite al dettaglio tedesche, più deboli del previsto, mentre non si sono registrate reazioni particolari agli indici Pmi europei, che a settembre hanno tenuto o si sono mossi verso una ripresa.

ORE 14,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4560/64 1,4636

DOLLARO/YEN JPY= 89,80/84 89,68

EURO/YEN EURJPY= 130,72/77 131,27

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9113/14 0,9143

ORO SPOT XAU= 1005,60/6,60 1006,70/8,70