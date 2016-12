Dollaro si rafforza contro yen dopo parole Buffett

NEW YORK, 12 febbraio (Reuters) - Il dollaro guadagna terreno nei confronti dello yen dopo i commenti di Warren Buffett sugli assicuratori di bond monoline.

Il miliardario statunitense ha detto all'emittente Cnbc che il suo fondo Berkshire Hathaway (BRKa.N: Quotazione) (BRKb.N: Quotazione) ha proposto ad alcuni assicuratori di bond, tra cui Mbia (MBI.N: Quotazione), Ambac Financial Group ABK.N e Fgic, di rilevare le loro passività.

I futures sugli indici azionari di Wall Street sono avanzati sulla scia della notizia in un clima di ritrovato interesse per il rischio su tutti i mercati, che ha contribuito alla salita del dollaro contro la moneta giapponese e il franco svizzero. Le valute a basso rendimento tendono a rafforzarsi con l'avversione al rischio ma soffrono quando migliorano le prospettive per gli investitori.

Anche l'euro ha guadagnato terreno contro lo yen mentre non ha registrato particolari reazioni nei confronti della divisa statunitense.

"Se l'azionario rimbalza su questa notizia, presumendo che il peggio è alle spalle e Buffett è lo stop loss finale, questo dovrebbe essere positivo per il cross dollaro-yen per il resto della giornata", commenta Boris Schlossberg di DailyFX.com a New York.

ORE 14,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4545/47 1,4519

DOLLARO/YEN JPY= 107,33/35 106,94

EURO/YEN EURJPY= 156,09/12 155,29

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7446/49 0,7439

ORO SPOT XAU= 916,30/7,20 923,70/4,40