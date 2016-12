Euro prosegue rialzo su dichiarazioni membri Bce

LONDRA, 11 febbraio (Reuters) - L'euro mantiene l'andamento positivo nei confronti del dollaro dopo le parole del presidente della Bundesbank, Axel Weber, secondo cui esistono seri rischi inflativi e la Bce non è in posizione di attesa.

La ripresa dell'euro era iniziata in Asia grazie alle dichiarazioni nel weekend di Jean-Claude Trichet, che nel corso del meeting del G7 aveva segnalato come un rilassamento della policy monetaria della Bce non fosse in agenda.

Nei confronti del dollaro è positivo anche lo yen, con il cross sceso fino a 106,52. I trader segnalano forti vendite da parte di investitori russi di sterline per la moneta asiatica.

ORE 9,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4567/69 1,4516

DOLLARO/YEN JPY= 106,61/65 107,30

EURO/YEN EURJPY= 155,31/33 155,80

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7501/03 0,7463

ORO SPOT XAU= 922,00/2,90 923,50/4,20