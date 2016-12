Dollaro in calo a Londra in prima seduta nuovo anno

LONDRA, 2 gennaio (Reuters) - L'euro avanza di mezzo punto percentuale nei confronti del dollaro nella prima seduta del nuovo anno spinto dall'attesa di nuove conferme della debolezza della congiuntura Usa.

A dispetto di un dato sulle vendite di case esistenti migliore del previsto lunedì, i derivati sui tassi a breve termine negli Usa riflettevano una probabilità del 96% di un taglio di un quarto di punto da parte della Federal Reserve il prossimo 30 gennaio. Una decisione in questo senso da parte della Fed porterebbe i tassi Usa, ora al 4,25%, al livello di quelli europei, azzerando il vantaggio di rendimento del dollaro.

"Abbiamo avuto dei brutti dati negli Stati Uniti durante le vacanze e questo ha accresciuto le attese di ribasso dei tassi. C'è una probabilità molto elevata ora di un taglio alla fine di gennaio e anche una probabilità crescente di un taglio in marzo", commenta Niels Christensen, strategist di Nordea a Copenhagen. "Al momento le prospettive non sono rosee per il dollaro". Alle 10,25 l'euro guadagna lo 0,45% a 1,4654/57 dollari.

ORE 10,30 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4651/54 1,4590

DOLLARO/YEN JPY= 111,63/68 111,63

EURO/YEN EURJPY= 163,51/58 162,88

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7384/86 0,7343

ORO SPOT XAU= 839,8/0,5 833,30/4,10