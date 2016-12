Dollaro mantiene massimi raggiunti dopo serie dati macro ieri

TOKYO, 2 maggio (Reuters) - Il dollaro resta vicino ai massimi di due mesi contro il paniere delle valute concorrenti .DXY dopo che i dati macroeconomici di ieri hanno ribadito le attese che vedono la Fed mantenere stabili i tassi per qualche tempo.

L'attesa è ora per il dato sulle buste paga previsto nel pomeriggio italiano, che permetterà di capire se anche il mercato del lavoro è in miglioramento fornendo un ulteriore indizio circa le intenzioni della Fed.

La previsione è di un calo di 80.000 posti di lavoro in aprile e un rialzo del tasso di disoccupazione a 5,2% da 5,1%.

"Per portare il dollaro più in basso dovremmo vedere un dato molto debole, oltre i 100.000" ha detto Masafumi Yamamoto di Rbs. "Il rischio è che dati superiori alle attese portino il dollaro ancora più in alto".