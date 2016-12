Forex, dollaro cala dopo impegno Emirati a sostegno banche

LONDRA, 30 novembre (Reuters) - Il dollaro si indebolisce dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che sosterranno le banche di Dubai, riducendo i timori di default e spingendo gli investitori a vendere dollari contro altre divise e contro materie prime e altri asset.

Le borse asiatiche e Usa sono salite dopo che la banca centrale degli Emirati ha garantito di fornire sostegno alle banche della regione e Abu Dhabi ha offerto aiuti selettivi alle società di Dubai.

Nonostante il calo delle borse europee in apertura si è raffreddata la domanda di dollari, considerata valuta sicura, dopo le impennate della scorsa settimana sui timori che la crisi di Dubai potesse innescare una crisi più ampia e profonda.

Lo yen si rafforza nella prima parte della seduta, con gli investitori lunghi sul dollaro/yen che hanno tagliato le loro posizioni in perdita. La divisa giapponese perde però terreno in modo deciso negli scambi successivi, dopo che il ministro giapponese ha detto che il governo è d'accordo su prendere misure per fermare il rialzo della moneta.

"La nota della banca centrale degli Emirati dà qualche garanzia al mercato ed è quello che ha trainato il rialzo del mercato asiatico", dice Niels Christensen, strategist di Nordea a Copenhagen. "Anche i futures sulla borsa Usa sono nel terreno positivo... insomma, per quanto riguarda il profilo di rischio, siamo tutto sommato in una situazione molto migliore rispetto a quando abbiamo lasciato l'ufficio venerdì".

ORE 10,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5049/50 1,4965

DOLLARO/YEN JPY= 86,54/58 86,41

EURO/YEN EURJPY= 130,18/19 129,47

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9095/00 0,9083

ORO SPOT XAU= 1.169,20/0,20 1.176,70

((Redazione Milano; +39 02 66129431; milan.newsroom@news.reuters.com))

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano

Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia