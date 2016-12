Forex, dollaro al minimo su yen dopo Pil Usa rivisto al ribasso

NEW YORK, 24 novembre (Reuters) - Il dollaro ha toccato il minimo delle ultime sei settimane contro lo yen dopo che il dato rivisto del pil Usa ha mostrato che l'economia americana nel terzo trimestre è cresciuta più lentamente di quanto previsto.

La notizia ha pesato sull'attitudine al rischio degli investitori, rafforzando lo yen e riducendo l'appetito per monete con rendimenti più alti come il dollaro australiano e neozelandese. Una tendenza accentuata anche dai dati sui prezzi delle case Usa, aumentati per il quinto mese consecutivo ma sotto le attese.

L'euro EUR=, in mattinata debole contro il dollaro, ha recuperato terreno dopo che l'indice Ifo di novembre sulla fiducia degli imprenditori tedeschi ha superato le attese degli analisti. Alle 16,45 l'euro è sostanzialmente piatto rispetto alla valuta americana, a 1,4966 dollari.

Il dollaro perde lo 0,57% contro lo yen JPY=, a 88,46, dopo aver toccato un minimo di 88,36. Anche se si rafforza leggermente contro il paniere delle sei maggiori valute, guadagnando lo 0,13% .DXY.

ORE 15,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4966/68 1,4964

DOLLARO/YEN JPY= 88,46/51 88,97

EURO/YEN EURJPY= 132,43/48 133,15

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9033/35 0,9010

ORO SPOT XAU= 1.167,50/8,50 1.165,85/6,65

