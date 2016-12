Forex, dollaro torna in rialzo su coperture e calo borse Asia

TOKYO, 24 novembre (Reuters) - Il dollaro torna a salire, sostenuto dalla domanda di investimenti più sicuri per la flessione delle borse asiatiche. Sono molti inoltre gli investitori impegnati a chiudere le posizioni corte sul biglietto verde prima del Giorno del Ringraziamento.

L'euro trova invece qualche supporto nelle parole del presidente della Banca centrale europea Jean-Claude Trichet che ha parlato ieri di una uscita dalle misure straordinarie "graduale e al momento opportuno". Tuttavia gli scambi sono attesi ridotti in vista delle festività.

Il cambio euro/dollaro EUR= passa di mano a 1,4912/15, in calo dello 0,35% rispetto alla chiusura di ieri sera a New York, mentre dollaro/yen JPY= è in calo dello 0,37% a 88,67/69 da 88,97 di ieri sera. Euro/yen EURJPY= è a 132,16/18 da 133,15.