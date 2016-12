Forex, dollaro torna a correggere su nuovi massimi oro

SYDNEY, 23 novembre (Reuters) - Nelle ultime battute sulla piazza asiatica il biglietto verde torna a cedere terreno sulle principali controparti, euro in testa, di fronte all'ennesimo record nelle quotazioni dell'oro.

Negative per i corsi della valuta Usa anche le ultime dichiarazioni degli esponenti Fed, di cui gli operatori danno una lettura decisamente ribassista.

Poco dopo le 7,30 il cambio dell'euro/dollaro EUR= viaggia in rialzo di circa 0,5% sulla chiusura di venerdì sera a New York a quota 1,4927/29, mentre l'indice del dollaro sulle sei principali controparti commerciali .DXY arretra di 0,44% a 75,321. Sostanzialmente fermo sui livelli della chiusura precedente il cross del dollaro/yen JPY= in area 88,80, tra scambi particolarmente sottili a causa della pausa del mercato giapponese.